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15:27, 15 мая 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от полного отказа от соли

Диетолог Залетова предупредила о разрушительных последствиях отказа от соли

Фото: PxHere

Организм не может обходиться без хлорида натрия, предупредила врач-диетолог Татьяна Залетова. О разрушительных последствиях полного отказа от соли она рассказала в интервью радио Sputnik.

Залетова отметила, что полностью исключить из рациона соль практически невозможно, так как в небольших количествах она присутствует в морепродуктах, овощах, зелени и фруктах. Однако если хлорид натрия все же перестанет поступать в организм, то это грозит катастрофическими последствиями для здоровья, предостерегла врач.

Реальный дефицит натрия может привести даже к летальному исходу

Татьяна Залетоваврач-диетолог

Диетолог уточнила, что натрий — это важнейший электролит, который участвует практически во всех процессах в клетках. Чтобы в полной мере снабдить им организм, по словам Залетовой, достаточно съедать 1,5 грамма соли в день. Однако зачастую люди потребляют намного больше, что особенно вредно при повышенном артериальном давлении и заболеваниях сердца, подчеркнула специалистка. Она добавила, что пациентам с такими заболеваниями обычно назначают бессолевую диету.

Диета иногда даже помогает справиться с начальными этапами гипертонии без применения лекарственных средств

Татьяна Залетоваврач-диетолог

При этом Залетова указала, что бессолевая диета не означает полный отказ от соли. Наоборот, по ее словам, резкое сокращение вызывает стремительное изменение водно-солевого баланса, из-за чего человек будет плохо себя чувствовать. «Сначала нужно отказаться от наиболее соленой еды и посмотреть на свое самочувствие и давление», — дала совет специалистка.

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Ранее диетолог Эмили Лиминг посоветовала для снижения артериального давления пить свекольный сок. С этой же целью она рекомендовала употреблять богатые калием бананы, мангольд, авокадо и батат.

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      Екатерина Улитина
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