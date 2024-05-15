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15:07, 15 мая 2024Экономика

Россиянам рассказали о мерах предосторожности в период активности змей

Врач Бережанский: змей можно встретить в Волоколамском и Шатурском районах

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Отправляясь в лес, следует надеть резиновые сапоги и брюки, заправленные в обувь, чтобы обезопасить себя на случай возможной встречи со змеями. Эту и другие меры предосторожности в период их активности россиянам назвал кандидат медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский в разговоре с aif.ru.

По словам доктора, о походе в безлюдное место, особенно в одиночестве, стоит рассказать близким. Кроме того, стоит сообщить примерное время возвращения и взять с собой достаточно заряженный телефон. Специально тревожить змей и искать встречи с ними не нужно, это небезопасно — вместо этого стоит всегда стараться следовать по тропам и избегать мест, где есть густой подлесок и скалистые участки с видом на солнце, где могут отдыхать пресмыкающиеся, а также поваленных деревьев, болот и топей, порекомендовал Бережанский. Помимо этого, следует быть бдительными во время сбора хвороста для костра весной.

Эксперт также перечислил локации Подмосковья, где встретить змею можно чаще, чем в других местах. Речь идет о Волоколамском, Талдомском, Дмитровском и Шатурском районах.

Сезон активности змей в этом году во многих российских регионах начался раньше срока. Так, в начале апреля рептилии проснулись уже в 28 из них.

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      Полина Кислицына
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