Россиянам рассказали о порядке внепланового ухода в отпуск

Эксперт Гафаров: уходящий в отпуск вне графика работник должен назвать причину

Уход в отпуск вне графика, утвержденного в декабре предыдущего года, допустим по инициативе как самого сотрудника, так и работодателя. В первом случае в заявлении о его переносе необходимо назвать причину, рассказал РИА Новости руководитель Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) Артур Гафаров.

Если же отпуск работника оказывается внеплановым по инициативе руководства организации, причина изменений также указывается, но в служебной записке. Порядок переноса в этом случае требует согласия самого подчиненного, объяснил эксперт.

По его словам, исключением в данном случае являются отпуска льготников, в том числе «мобилизованных работников, которые получили право на отпуск в любое удобное время». Также в список входят несовершеннолетние, беременные, усыновители детей в возрасте до трех месяцев, а также многодетные родители.

Ранее 46 процентов опрошенных россиян пожаловались, что не успевают хорошо отдохнуть от работы во время отпуска, и только 4 процента респондентов сочли, что он продлился слишком долго. Большинство опрошенных (64 процента) заявили, что отдыхают положенные 28 дней в году, еще у 15 процентов отпуск оказался короче.