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14:58, 15 мая 2024Экономика

Россияне стали выводить из страны меньше денег

ЦБ: объемы вывода денег из России за три месяца сократились на $388 млн

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В первом квартале 2024 года россияне стали выводить из страны меньше денег. Об этом со ссылкой на статистику Центрального банка сообщает Frank Media.

С января по март объемы валютных трансграничных переводов снизились на 388 миллионов долларов и составили 5,13 миллиарда долларов. Также меньше стали переводить за границу и в рублях — на 14,4 миллиарда рублей (294,4 против 308,8 миллиарда). При этом доля трансграничных переводов рублей в дружественные страны увеличилась на 8,4 процентного пункта по сравнению с последними месяцами 2023-го, до 82,9 процента.

Аналитики регулятора считают, что граждане стали охотнее хранить и вкладывать деньги в России — в том числе за счет ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) и увеличения ключевой ставки, повысивших привлекательность рублевых депозитов. Еще одной причиной стали санкционные риски, например, отсутствие судебной защиты, риск в отказе обслуживания и проблемы с пополнением зарубежных счетов.

«Введение ограничительных мер в отношении России и российских компаний уже привело к реализации части рисков. В частности, в четвертом квартале 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении СПБ Биржи, что в том числе привело к дополнительной блокировке иностранных ценных бумаг граждан», — пояснили в ЦБ.

В рамках послания Федеральному собранию президент страны Владимир Путин призвал бизнес работать в российской юрисдикции и не выводить деньги за рубеж, где можно все потерять. Также он поручил кабмину проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Задача государства — помогать, а не притеснять бизнес, подчеркнул Путин.

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      Вячеслав Агапов
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