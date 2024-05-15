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10:42, 15 мая 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к 12 годам за расправу над подростком 20 лет назад

В Ангарске суд дал 12 лет мужчине, убившему 12-летнего подростка 20 лет назад

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ангарский городской суд вынес приговор в отношении 36-летнего мужчины, который в составе группы лиц расправился с 12-летним подростком более 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Жителя региона признали виновным по пунктам «в» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц»). Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

По данным следствия, в ноябре 2002 года в подвале одного из домов в Ангарске трое молодых людей и 12-летний подросток употребляли токсические вещества, в ходе чего между ними произошел конфликт. В процессе ссоры молодые люди избили мальчика металлической трубой, он не выжил.

Летом 2023 года полицейские смогли установить причастность осужденного к преступлению. Он дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Уголовное преследование в отношении его соучастников прекращено в связи с их уходом из жизни.

Ранее в Ставропольском крае задержали россиянку Антонину Мартынову, обвиняемую в попытке расправы над малолетней дочерью, предпринятой 16 лет назад. Ее отправили в СИЗО.

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