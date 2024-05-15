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16:28, 15 мая 2024Силовые структуры

Россиянина заподозрили в хищении миллиона рублей у родственницы-блокадницы

В Петербурге охранника обвинили в хищении 1,5 млн руб у родственницы-блокадницы

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Санкт-Петербурге местного жителя заподозрили в хищении свыше 1,5 миллиона рублей у родственницы-блокадницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по городу.

По информации ведомства, 37-летний работник охранной фирмы отобрал у 84-летней бабушки своей жены 70 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

Во время проведения следственных действий выяснилось, что ранее мужчина похитил у пожилой женщины еще 1,5 миллиона рублей, обещая обеспечить ей должный уход и уровень жизни. На него завели дело о мошенничестве.

Ранее аферисты из школы духовного развития «Ваше Будущее» за год похитили 55 миллионов рублей у россиянина, назвав его «избранным».

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      Олеся Мицкевич
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