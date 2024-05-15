Российский полицейский пытался провезти в сумке самодельные патроны и попался

В Шереметьево задержан полицейский при попытке провезти самодельные патроны

В Шереметьево задержан 47-летний полицейский с Сахалина при попытке провезти в ручной клади восемь самодельных патронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Задержанный пассажир является сотрудником изолятора временного содержания (ИВС) МВД России по Углегорскому району Сахалинской Области. Он следовал транзитом из Южно-Сахалинска в Сочи, с пересадкой в Москве. Он был удивлен находке и предположил, что патроны ему подбросили в аэропорту Южно-Сахалинска, либо подкинули во время полета. Правоохранители отпустили полицейского под обязательство о явке.

По информации в канале, боеприпасы калибра девять миллиметров были обнаружены в сумке полицейского, во время предполетного досмотра пассажиров в терминале В, в Шереметьево. Обычно такие патроны используются для стрельбы из пистолета Макарова, пистолета-пулемета «Кедр» или для автоматического пистолета Стечкина.

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