Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:38, 15 мая 2024Силовые структуры

Российский полицейский пытался провезти в сумке самодельные патроны и попался

В Шереметьево задержан полицейский при попытке провезти самодельные патроны
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В Шереметьево задержан 47-летний полицейский с Сахалина при попытке провезти в ручной клади восемь самодельных патронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Задержанный пассажир является сотрудником изолятора временного содержания (ИВС) МВД России по Углегорскому району Сахалинской Области. Он следовал транзитом из Южно-Сахалинска в Сочи, с пересадкой в Москве. Он был удивлен находке и предположил, что патроны ему подбросили в аэропорту Южно-Сахалинска, либо подкинули во время полета. Правоохранители отпустили полицейского под обязательство о явке.

По информации в канале, боеприпасы калибра девять миллиметров были обнаружены в сумке полицейского, во время предполетного досмотра пассажиров в терминале В, в Шереметьево. Обычно такие патроны используются для стрельбы из пистолета Макарова, пистолета-пулемета «Кедр» или для автоматического пистолета Стечкина.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге перед судом предстанет 31-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который решил вернуть жену и задержал вылет ее самолета сообщением о бомбе.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра. Он выступает против помощи Украине и критикует Запад

      Бывший шеф протокола Кремля прокомментировал покушение на Фицо

      В России заметили сигнал об изменении отношения США к конфликту на Украине

      Пластический хирург объяснил дряблость живота Тома Круза

      Президент Сербии отреагировал на покушение на своего «большого друга» Фицо

      Женщина пересадила себе кал брата и стала страдать от его проблем

      В Липецке внедрили новую технологию переработки сырья

      ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Каменке-Днепровской

      Зеленский прокомментировал нападение на премьера Словакии

      Обманутые пенсионеры пожаловались на 17 лет скитаний по съемным квартирам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше