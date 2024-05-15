Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:30, 15 мая 2024Ценности

Российский стилист назвал трендом торчащие из-под брюк трусы

Стилист Алеко Надирян назвал трендом торчащие из-под брюк купальные трусы

Фото: Hans Lippert / Globallookpress.com

Российский стилист Алеко Надирян в Telegram назвал необычный тренд на весну и лето 2024 года.

По словам эксперта, в текущем сезоне популярными стали торчащие из-под брюк, шортов и юбок купальные трусы.

«Странный тренд задала Лотта Волкова еще прошлой осенью на показе весенне-летней коллекции Miu Miu. В реализации элементарный. Для этого вам понадобится лишь пара купальных плавок с контрастным шнурком и готовность прослыть городским сумасшедшим», — иронично заявил автор поста.

Материалы по теме:
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022

Свои слова Надирян проиллюстрировал снимками манекенщиц в упомянутом образе. На фото модели примерили юбки, джинсы и шорты вместе с плавками зеленого, синего, желтого и черного цветов.

Ранее в мае Алеко Надирян раскрыл самые модные оттенки в одежде на лето. Специалист рассказал, что трендовыми станут оттенки сливочного масла, яркий розовый и другие розовые интерпретации, а также пастельные голубые.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Советская «Волга», 15 соток и три квартиры. Что еще нашли у главного кадровика Минобороны, арестованного за взятку?

      Глухонемая россиянка ударила врача ножом за неудачное лечение восемь лет назад

      Для космонавтов создали дополнительные конечности

      В деле главного кадровика Минобороны появился новый поворот

      Обвинение просит суд о продлении ареста фигуранту по делу о теракте в «Крокусе»

      На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек в истории. Какие катаклизмы грозят Земле?

      Гособвинение запросило срок для перенесшего сердечный приступ ученого

      Израиль выступил против принятия Палестины в ООН

      ВСУ ударили из РСЗО по Донецку

      Ближайший соратник Кадырова подал в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше