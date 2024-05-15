Российский стилист назвал трендом торчащие из-под брюк трусы

Стилист Алеко Надирян назвал трендом торчащие из-под брюк купальные трусы

Российский стилист Алеко Надирян в Telegram назвал необычный тренд на весну и лето 2024 года.

По словам эксперта, в текущем сезоне популярными стали торчащие из-под брюк, шортов и юбок купальные трусы.

«Странный тренд задала Лотта Волкова еще прошлой осенью на показе весенне-летней коллекции Miu Miu. В реализации элементарный. Для этого вам понадобится лишь пара купальных плавок с контрастным шнурком и готовность прослыть городским сумасшедшим», — иронично заявил автор поста.

Свои слова Надирян проиллюстрировал снимками манекенщиц в упомянутом образе. На фото модели примерили юбки, джинсы и шорты вместе с плавками зеленого, синего, желтого и черного цветов.

Ранее в мае Алеко Надирян раскрыл самые модные оттенки в одежде на лето. Специалист рассказал, что трендовыми станут оттенки сливочного масла, яркий розовый и другие розовые интерпретации, а также пастельные голубые.