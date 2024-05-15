Российский вице-губернатор предложил «исправить» изолентой флаг Польши

Воронежский вице-губернатор Маслов предложил «исправить» изолентой флаг Польши

Вице-губернатор Воронежской области Дмитрий Маслов в шутку предложил «исправить» изолентой флаг Польши. С подобной идеей он выступил в ходе дискуссии о роли СМИ и общества в современной России на Воронежском медиафоруме.

Чиновник вспомнил на мероприятии об одном выражении. «У нас же говорят в народе — при помощи изоленты можно исправить все, даже польский флаг. Если ее налепить между белой и красной полосой», — отметил Маслов.

По его мнению, «против России ведется три войны» — на фронте, экономическая и информационная. Кроме того, воронежский вице-губернатор счел главным распространителем фейков «маму третьеклассника в чате».

Ранее сообщалось, что вице-премьер Пермского края Алексей Демкин уволился из-за видео, которое записал его сын Илья, живущий на Бали.