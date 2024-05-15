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15:19, 15 мая 2024Культура

SHAMAN наградили премией Минобороны России

Певец SHAMAN получил премию Минобороны России

Фото: Telegram-канал «SHAMAN пресс-служба»

Российского певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, наградили премией Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба исполнителя в Telegram.

Отмечается, что артист получил награду в номинации «Музыкальное искусство» премии Минобороны РФ в области культуры и искусства. Певцу вручили премию «за высокое мастерство при исполнении патриотических песен» и «личный вклад в развитие отечественного военно-патриотического музыкального искусства».

Помимо Дронова, награду получили артисты Валерий Кипелов, Николай Расторгуев и Джанго (настоящее имя — Алексей Поддубный), сообщается в официальном сообществе группы «Любэ» во «ВКонтакте».

Ранее SHAMAN высказался об уехавших из России артистах. Исполнитель заявил, что все люди самостоятельно выбирают свой путь.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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