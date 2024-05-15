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16:42, 15 мая 2024Интернет и СМИ

Журналисту Зыгарю отказались отменять штраф

Мосгорсуд оставил без изменения решение о назначении штрафа журналисту Зыгарю
Михаил Зыгарь

Михаил Зыгарь. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Суд не удовлетворил жалобу журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) и оставил без изменения постановление о назначении ему штрафа. О том, что суд отказался отменять административное наказание, сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Апелляционную жалобу Зыгаря оставили без удовлетворения. «Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы от 23 августа 2023 года о назначении Зыгарю Михаилу Викторовичу административного наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Штраф, который суд оставил в силе, был выписан за отсутствие маркировки иностранного агента. Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В апреле Зыгаря объявили в розыск в России. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД. Статья, по которой журналист объявлен в розыск, не уточняется.

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