Журналисту Зыгарю отказались отменять штраф
Суд не удовлетворил жалобу журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) и оставил без изменения постановление о назначении ему штрафа. О том, что суд отказался отменять административное наказание, сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Апелляционную жалобу Зыгаря оставили без удовлетворения. «Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы от 23 августа 2023 года о назначении Зыгарю Михаилу Викторовичу административного наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Штраф, который суд оставил в силе, был выписан за отсутствие маркировки иностранного агента. Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
В апреле Зыгаря объявили в розыск в России. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД. Статья, по которой журналист объявлен в розыск, не уточняется.