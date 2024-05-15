Покушение на премьера Словакии стало первым в Европе с 2003 года

Bloomberg: покушение на премьера Словакии стало первым в Европе с 2003 года

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало первым в Европе с 2003 года, передает агентство Bloomberg.

«Это была первая стрельба в европейского главу государства или правительства после убийства сербского премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года», — подчеркнули журналисты.

В среду, 15 мая, стало известно, что в премьера Фицо выстрелили возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабмина страны.

Политика ранили в живот, руку и ногу. У него также началось кровоизлияние в брюшную полость, которое врачи долго не могли остановить. Операция премьер-министра прошла успешно.