Стало известно состояние премьера Словакии после операции

Операция премьера Словакии Фицо прошла успешно, он в стабильном состоянии

Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо прошла успешно, сейчас политик в стабильном состоянии. Об этом сообщает словацкий телеканал TA3.

По данным словацкого телеканала TA3, Фицо уже может общаться с врачами.

Покушение на Фицо было совершено после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Политика вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу. Портал Standard сообщал, что у Фицо произошло кровоизлияние в брюшную полость. Премьеру попали одним выстрелом в живот, еще одна пуля прошла через живот в бедро, а еще один выстрел пришелся в плечо.

По данным СМИ, стрелявшим мог быть поэт Юрай Цинтула. Он придерживается либеральных взглядов и является сторонником оппозиционных либеральных партий республики. Сын вероятного нападавшего заявил, что ничего не знал о планах отца. Мужчина рассказал, что его родственник законно владел оружием, при этом отметил, что Цинтула никогда не говорил о намерении напасть на Фицо и не наблюдался у психиатра.