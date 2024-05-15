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20:57, 15 мая 2024Мир

Стало известно состояние премьера Словакии после операции

Операция премьера Словакии Фицо прошла успешно, он в стабильном состоянии
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Johanna Geron / Reuters

Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо прошла успешно, сейчас политик в стабильном состоянии. Об этом сообщает словацкий телеканал TA3.

По данным словацкого телеканала TA3, Фицо уже может общаться с врачами.

Покушение на Фицо было совершено после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Политика вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу. Портал Standard сообщал, что у Фицо произошло кровоизлияние в брюшную полость. Премьеру попали одним выстрелом в живот, еще одна пуля прошла через живот в бедро, а еще один выстрел пришелся в плечо.

По данным СМИ, стрелявшим мог быть поэт Юрай Цинтула. Он придерживается либеральных взглядов и является сторонником оппозиционных либеральных партий республики. Сын вероятного нападавшего заявил, что ничего не знал о планах отца. Мужчина рассказал, что его родственник законно владел оружием, при этом отметил, что Цинтула никогда не говорил о намерении напасть на Фицо и не наблюдался у психиатра.

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      Алина Гончарова
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