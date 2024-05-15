Стали известны подробности о задержании главного кадровика Минобороны

«Царьград»: силовики подняли генерала Кузнецова из постели в пять утра

Силовики прибыли к начальнику Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову в пять утра, его брали без лишних сантиментов. Подробности о задержании раскрыл источник «Царьграда».

Как пояснил собеседник издания, Кузнецова взяли с участием спецназа и оперативных сотрудников из центрального аппарата военной контрразведки, в присутствии следователей ГСУ СК. Все произошло в пять утра, генерала буквально подняли из постели.

По словам источника, Кузнецов был ошарашен визитом силовиков и удивлен, когда ему зачитали обвинение в совершении преступлений.

14 мая официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что во время обысков дома у Кузнецова было обнаружено более 100 миллионов рублей. По месту фактического проживания и регистрации главного кадровика Минобороны также обнаружили золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Генералу вменяется получение взяток на 30,5 миллиона рублей.

Об аресте Кузнецова стало известно 14 мая. Он обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По этой статье ему грозит до 15 лет колонии.

