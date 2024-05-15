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09:49, 15 мая 2024Россия

Стало известно о сбитом над Татарстаном беспилотнике

Mash: жители сообщили о сбитом над селом Верхний Услон в Татарстане беспилотнике

Кадр: Telegram-канал Mash

Над населенным пунктом Верхний Услов в Татарстане, предварительно, сбили беспилотник. Об этом сообщают местные жители, пишет Mash в Telegram.

Очевидцы, чьи слова приводит Shot, рассказали, что дрон двигался в сторону Закамской промышленной зоны. Населенный пункт, где перехватили беспилотник, находится в 25 километрах от международного аэропорта Казани.

В среду, 15 мая, небо над Казанью и Нижнекамском закрыли из-за предполагаемой угрозы воздушной атаки. Авиагавани двух городов некоторое время не принимают и отправляют рейсы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Татарстан в начале апреля. Тогда один беспилотник пытался ударить по нефтеперерабатывающему заводу «Танеко» в Нижнекамске, но был обезврежен. Два других дрона попали в общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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