Обнаружены старейшие звезды во Вселенной

MNRAS: в гало Млечного Пути обнаружили три древнейшие звезды во Вселенной

Исследователи Массачусетского технологического института обнаружили три старейшие звезды во Вселенной, которые находятся по соседству с Млечным Пути. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Древнейшие звезды располагаются в гало Млечного Пути — разреженном облаке из звезд и газа, которое окутывает галактический диск. Согласно анализу команды, три звезды образовались между 12 и 13 миллиардами лет назад. Их объединили в группу, называемую SASS (англ. small accreted stellar system), что указывает на то, что когда-то каждая звезда принадлежала маленькой примитивной галактике, поглощенной растущим Млечным Путем.

SASS возникли вскоре после Большого взрыва, произошедшего 13,8 миллиардов лет назад, когда Вселенная состояла в основном из водорода и гелия и очень небольшого количества других химических элементов, таких как стронций и барий. Примерно тот же самый состав имеют эти древнейшие звезды. Таким образом, изучение SASS может быть ключом к пониманию эволюции древних ультратусклых карликовых галактик.

Все три звезды находятся в разных местах гало, однако расстояние от них до Земли составляет около 30 тысяч световых лет (примерно треть диаметра диска Млечного Пути). Их движение происходит в противоположную сторону остальной части диска галактики, что наряду с необычным химическим составом, указывает на то, что изначально они не принадлежали Млечному Пути