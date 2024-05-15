Ставку по семейной ипотеке захотели поднять для части россиян

Минфин захотел повысить ставку по семейной ипотеке до 12 % для некоторых россиян

В Минфине захотели поднять ставку по семейной ипотеке для россиян с двумя несовершеннолетними детьми. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков, передает «Интерфакс».

После 1 июля 2024 года процент по льготным кредитом на жилье для этой части россиян предлагают повысить до 12. Семейную ипотеку под шесть процентов собираются продлить только для семей, где есть дети младше шести лет.

«Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше шести лет), повышение ставки до 12 процентов», — рассказал Чебесков. Замглавы ведомства уточнил, что решение еще не принято — обсуждение меры продолжается.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что условия по льготной семейной ипотеке могут привязать к количеству детей. Он отметил, что речь идет о новых мерах поддержки многодетных россиян. Однако другие детали замглавы кабмина не раскрыл.