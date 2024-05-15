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15:20, 15 мая 2024Экономика

Суд ЕС отказался снять санкции с РФПИ

Суд Евросоюза отказал Российскому фонду прямых инвестиций в снятии санкций

Фото: Becker Bredel / IMAGO / Globallookpress.com

Суд Евросоюза отказал Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) в снятии санкций, тем самым в очередной раз подтвердив стремление Еврокомиссии (ЕК) нанести ущерб российскому финансовому сектору. Об этом сообщается на сайте суда.

В своем иске РФПИ настаивал на снятии санкций ввиду того, что у ЕС не было достаточно фактических оснований для их введения.

При этом в сентябре 2023 года представитель ЕК заявляла, что ограничения против фонда направлены на ослабление финансовой системы России в целом. Представитель Еврокомиссии тогда уточнила, что «цель этих мер — нанести экономический ущерб России и заставить ее пересмотреть свои действия».

Между тем адвокат РФПИ говорил, что ограничения были приняты на основании ошибочной оценки деятельности и роли фонда в российской экономике.

Санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций были введены в марте 2022 года. В числе прочего, европейским компаниям и физическим лицам запрещено инвестировать в проекты, которые софинансирует РФПИ, участвовать в них или содействовать им.

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      Алина Гончарова
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