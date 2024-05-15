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05:31, 15 мая 2024Мир

В Швеции призвали отказаться от иранской ядерной сделки

Шведский депутат Вихель призвали отказаться от иранской ядерной сделки
Маркус Вихель

Маркус Вихель. Кадр: Sverigedemokraterna / YouTube

Депутат парламента Швеции Маркус Вихель призвал упразднить договор о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе из-за утраты актуальности и необходимости оказать давление на Тегеран. Об этом говорится в обращении к министру иностранных дел Швеции Тобиасу Билльстрему. «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

«Наивные государства решили продолжить реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерному соглашению, которое подверглось резкой критике. (…) Это соглашение, по мнению сторонников, направлено на повышение прозрачности иранской ядерно-энергетической программы, одновременно предотвращая разработку Ираном ядерного оружия. (...) Однако после того, как США вышли из соглашения, Иран предпочел отказаться от некоторых обязательств по соглашению — и это несмотря на то, что другие страны остались», — пишет автор обращения.

Особую тревогу вызывает тот факт, что Исламская республика теперь может иметь доступ к ядерному оружию. (...) Это также должно заставить сторонников ядерного соглашения пересмотреть свои взгляды

Маркус Вихельдепутат парламента Швеции

В связи с этим депутат призывает оказать максимальное давление на Тегеран. «Однако убедительность и сила позиции Швеции в отношении максимального давления невелики, если вы в то же время не готовы выступать за отмену СВПД», — подчеркнул Вихель.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что СВПД постепенно утрачивает свою актуальность. «Что касается СВПД, то, поскольку наши красные линии по определенным позициям не были приняты другой стороной, сегодня мы не находимся на пути к подписанию соглашения по СВПД», — сказал министр.

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В 2015 году Китай, Россия, Великобритания, США, Германия, Франция и Иран заключили ядерную сделку. Она подразумевала снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. В 2018 году, когда пост президента США занимал Дональд Трамп, страна заявила о выходе из СВПД и восстановлении ограничений против Тегерана.

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      Кирилл Садовский
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