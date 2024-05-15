К месту выступления Пашиняна стянули крупные силы полиции
Крупные силы полиции стянуты у здания театра оперы и балета в центре Еревана, где на форуме Европейского банка реконструкции и развития выступит премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал всех оппозиционно настроенных граждан Армении собраться на площади у театра оперы и балета. По его словам, каждый житель страны имеет право выйти на улицу и выразить свое несогласие с политикой государства.
Протестующие требуют отставки Пашиняна за его политику, связанную с демаркацией и демилитаризацией армянско-азербайджанской границы.
Митинги с требованием отставки Пашиняна проходят в Ереване с 9 мая.
Ранее в Ереване протестующие попытались перекрыть центральные улицы города. Полиция начала задерживать людей.