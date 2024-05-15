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15:11, 15 мая 2024Бывший СССР

К месту выступления Пашиняна стянули крупные силы полиции

В Ереване к месту выступления Пашиняна стянуты крупные силы полиции

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Крупные силы полиции стянуты у здания театра оперы и балета в центре Еревана, где на форуме Европейского банка реконструкции и развития выступит премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал всех оппозиционно настроенных граждан Армении собраться на площади у театра оперы и балета. По его словам, каждый житель страны имеет право выйти на улицу и выразить свое несогласие с политикой государства.

Протестующие требуют отставки Пашиняна за его политику, связанную с демаркацией и демилитаризацией армянско-азербайджанской границы.

Митинги с требованием отставки Пашиняна проходят в Ереване с 9 мая.

Ранее в Ереване протестующие попытались перекрыть центральные улицы города. Полиция начала задерживать людей.

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      Илья Таксюр
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