К месту выступления Пашиняна стянули крупные силы полиции

В Ереване к месту выступления Пашиняна стянуты крупные силы полиции

Крупные силы полиции стянуты у здания театра оперы и балета в центре Еревана, где на форуме Европейского банка реконструкции и развития выступит премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал всех оппозиционно настроенных граждан Армении собраться на площади у театра оперы и балета. По его словам, каждый житель страны имеет право выйти на улицу и выразить свое несогласие с политикой государства.

Протестующие требуют отставки Пашиняна за его политику, связанную с демаркацией и демилитаризацией армянско-азербайджанской границы.

Митинги с требованием отставки Пашиняна проходят в Ереване с 9 мая.

Ранее в Ереване протестующие попытались перекрыть центральные улицы города. Полиция начала задерживать людей.

