В ДНР рассказали об убивавших друг друга по пьяни бойцах ВСУ

Житель Семеновки Сергей: пьяные боевики ВСУ часто убивали и калечили друг друга

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившиеся на территории Семеновки в Донецкой народной республике (ДНР), часто убивали и калечили друг друга, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал житель населенного пункта Сергей, передает РИА Новости.

По словам Сергея, пьяные невменяемые украинские солдаты могли управлять военной техникой, возить оружие без света, переезжать друг друга танками. Также он уточнил, что танки ВСУ не единожды срывались с моста.

По подсчетам жителя Семеновки, около 200 военных армии Украины могли убиться в пределах населенного пункта за год.

Ранее российский боец с позывным Джокер заявил, что украинские военнослужащие территориальной обороны воюют пьяными и демонстрируют нежелание оказывать должное сопротивление. Он уточнил, что у солдат ВСУ совершенно нет инициативы воевать.