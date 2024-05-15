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14:52, 15 мая 2024Экономика

В Европе дали прогноз по темпам роста цен в России

В Еврокомиссии спрогнозировали инфляцию в России на уровне в 6,6 % в 2024 году

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам 2024 года темпы роста потребительских цен в России составят 6,6 процента. Об этом сообщается в весеннем прогнозе аналитиков Еврокомиссии (ЕК).

В 2025 году, как ожидают в ЕК, инфляция в России замедлится до 4,5 процента, но не дотянет до установленного Центробанком (ЦБ) целевого уровня 0,5 процентного пункта (п.п.).

В ЕК полагают, что инфляция в России продолжит оставаться на высоком уровне на фоне ряда факторов. К числу основных причин эксперты отнесли наращивание бюджетных расходов и «напряженную ситуацию» на внутреннем рынке труда. Обострение конкуренции работодателей в борьбе за сотрудников и нехватка рабочих рук в итоге могут привести к повышению зарплат, резюмировали эксперты.

Ранее в Еврокомиссии улучшили свой прогноз темпов роста российской экономики в 2024 году до 2,9 процента, хотя предыдущая оценка подразумевала показатель на уровне в 1,6 процента. В следующем году, как ожидают в ЕК, динамика ВВП РФ замедлится до 1,7 процента. Таким образом, за 12 месяцев темпы роста экономики России могут сократиться на 1,2 процентного пункта (п.п.).

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      Анатолий Акулов
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