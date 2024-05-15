В Госдуме назвали покушение на Фицо выстрелом в российско-словацкие отношения

Депутат Затулин назвал нападение на Фицо выстрелом в отношения Словакии и России

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало выстрелом в российско-словацкие отношения. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что не верит в случайность покушения на премьера. По мнению парламентария, оно может быть связано с отношением Фицо к ситуации в мире. Затулин отметил, что политик знал о симпатии большинства жителей Словакии к России. «И позиция Фицо не нравилась заправилам ЕС, он сам бесконечно подвергался шантажу и угрозам, (...) именно сейчас, когда это все обостряется, этот выстрел прозвучал не только в адрес самого Фицо, которому я желаю выздоровления, но и в адрес более-менее разумной национальной политики Словакии», — сказал Затулин.

Ранее начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков указал на ошибку сотрудников службы безопасности Фицо, которые, по его мнению, упустили момент, когда политик решил выйти на улицу для общения с людьми. По его словам, территорию должны были подготовить заранее.

Покушение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая в городе Гандлова, когда политик покинул здание, где проходило выездное заседание правительства страны. Перед началом стрельбы нападавший крикнул: «Робо, иди сюда». По данным местных СМИ, преступник произвел пять выстрелов. Состояние Фицо оценивается как крайне тяжелое.