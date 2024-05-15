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14:32, 15 мая 2024Бывший СССР

В Грузии назвали оппозицию бесполезной

Спикер парламента Грузии Папуашвили: у оппозиции нет поддержки народа

Фото: Nicholas Muller / Globallookpress.com

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал оппозицию бесполезной и отметил, что у нее нет достаточной поддержки народа, чтобы проводить митинги. Его слова приводит Newsgeorgia в Telegram.

«Они легкомысленные люди, я хочу это сказать. Они не могут ни вступить в дебаты, ни провести митинг. У них нет знаний, чтобы вступать в споры, нет достаточной поддержки народа, чтобы проводить митинги. Они ничего не умеют и не могут найти себе места», — сказал председатель парламента.

Папуашвили подчеркнул, что правящую партию «Грузинская мечта» поддерживает более 60 процентов населения страны и она получит конституционное большинство на парламентских выборах в октябре.

Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и Еврокомиссия призвали Грузию отказаться от закона об иноагентах, отметив, что он может помешать стране интегрироваться в ЕС. В сообщении отмечалось, что ЕС поддерживает тех граждан Грузии, которые «стремятся к европейскому будущему».

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      Александр Курбатов
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