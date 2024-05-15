Среда обитания
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18:49, 15 мая 2024Среда обитания

В Косово решили возрождать лес с помощью дронов

В Косово начали использовать беспилотники для посева леса

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

В Косово решили восстанавливать леса с помощью разбрасывающих семена дронов, сообщает Reuters.

Высадкой занимается некоммерческая организация Sustainability Leadership Kosova (SLK) в сотрудничестве с хорватской компанией Project 02. Ожидается, что использование дронов поможет ускорить посев в пять раз. Кроме того, беспилотники могут доставлять семена в труднодоступные зоны, пишет агентство.

Исследование SLK показало, что страна теряет более семи квадратных километров леса в год. На сегодняшний день беспилотники сбросили на засеваемые территории 500 шаров с различными семенами внутри, однако к более активным действиям планируется перейти осенью, заявила основатель SLK Индира Карталоцци.

Для полета один дрон снабжается около ста шариками черного цвета, наполненных семенами. Эти семена погружены в смесь песка, глины и биомассы с полезными минералами. За два часа беспилотник может засеять 20 тысяч квадратных километров. Технику засева с помощью дронов уже использовали в США, Бразилии, Африке и европейских странах.

Ранее в России разработали углеродный калькулятор, способный рассчитать, сколько деревьев нужно посадить для компенсации углеродного следа одного промышленного предприятия. В Рослесинфорге рассказали, что разработку можно будет использовать для нефтеперерабатывающего, цементного и алюминиевого заводов, целлюлозно-бумажного комбината и завода химических удобрений.

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      Мария Черкасова
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