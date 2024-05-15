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13:12, 15 мая 2024Бывший СССР

В Латвии решили купить артиллерийские снаряды для Украины на 10 миллионов евро

Спрудс: Латвия решила закупить снаряды на 10 миллионов евро для Украины

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Правительство Латвии решило выделить 10 миллионов евро (более 980 миллионов рублей) на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, передает портал Delfi.

По его словам, на выделенные деньги Латвия закупит более 3 тысяч крупнокалиберных 155-миллиметровых снарядов. Кроме того, летом Украина получит партию из 1 тысячи боевых беспилотников разной мощности.

Сумма в 10 миллионов евро предусмотрена чешской инициативной по поставкам артиллерийских снарядов. Чехия координирует коалицию государств, которые финансируют закупку боеприпасов для Украины.

Страны-участницы коалиции заявили о планах закупки дронов на сумму более полумиллиарда евро.

Ранее Латвия разрешила Украине бить западным оружием по России.

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      Илья Таксюр
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