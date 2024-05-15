В МИД России заявили о потере человечности Украиной в связи с атакой на Белгород

Захарова: трагедия в Белгороде показывает, что Киев потерял понятие человечности

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород, в результате которой погибли люди и обрушилась часть жилого дома, показывает утрату Киевом понятия человечности. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Эта страшная трагедия в Белгороде свидетельствует о том, что киевский режим окончательно потерял вообще какие-либо понятия человечности», — заявила Захарова.

Она отметила, что Киев опустился до войны с жилыми домами и мирными жителями.

Ранее стало известно, что рядом с домом в Белгороде, подъезд которого обрушился от удара ВСУ, упал еще один снаряд. Снаряд в районе Харьковская Гора упал на следующий день после трагедии, 13 мая, — взрывная волна от него задела пострадавший от предыдущей атаки дом и нанесла ему новые повреждения.