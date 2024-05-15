Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:36, 15 мая 2024Экономика

Стало известно о новом повреждении обрушившегося от удара ВСУ дома в Белгороде

Возле дома в Белгороде, подъезд которого обрушился от удара ВСУ, упал снаряд
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Рядом с домом в Белгороде, подъезд которого обрушился от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), упал еще один снаряд. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Снаряд в районе Харьковская Гора упал на следующий день после трагедии, 13 мая, — взрывная волна от него задела пострадавший от предыдущей атаки дом и нанесла ему новые повреждения. В результате жилую постройку могут признать аварийной и целиком расселить. При этом прежде речь шла лишь о расселении жильцов второго и третьего подъездов, сильнее всего пострадавших от выпущенного Украиной снаряда. Специалисты проведут повторную экспертизу и через неделю вынесут вердикт, понадобится ли расселять все 10 подъездов, в которых живут около тысячи человек, или можно ограничиться лишь разрушенными.

12 мая подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У». Сообщалось о планах по восстановлению разрушенной части здания по прежнему проекту, поскольку первоначальный осмотр и 3D-сканирование показали, что остальные части дома в порядке и пострадавших белгородцев можно возвращать в квартиры. Предполагалось, что работы по обойдутся примерно в 350 миллионов рублей, обеспечить финансирование был намерен Минстрой.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган созвал экстренное заседание после предупреждения о госперевороте. Что ждет Турцию?

      Литва пригрозила Грузии последствиями закона об иноагентах

      49-летний россиянин решил подразнить дворовую собаку и едва не лишился члена

      Пожар в одном из главных туристических мест Стамбула попал на видео

      Падение цен на новостройки в Москве объяснили

      В США заявили о беспокойстве Белого дома из-за траектории конфликта на Украине

      В России поймали огромного зверя длиной 13 метров

      Напавший на шестилетнего ребенка мигрант отправлен на принудительное лечение

      В России отреагировали на атаку ВСУ ракетами HARM и ATACMS

      Китайская компания вложит миллиарды в газовый терминал на Дальнем Востоке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше