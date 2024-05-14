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13:38, 14 мая 2024Экономика

Обрушившийся в Белгороде дом решили восстановить

На восстановление дома, обрушившегося в Белгороде, уйдет 350 миллионов рублей

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Дом в Белгороде, подъезд которого обрушился в результате попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ), будет восстановлен. Об этом решении сообщает Telegram-канал Shot.

Разрушенный подъезд планируется возвести по прежнему проекту. На работы по восстановлению уйдет порядка 350 миллионов рублей, финансирование обеспечит Минстрой. В настоящий момент специалисты обследуют фундамент здания.

Лишившихся дома жильцов разместят в пунктах временного размещения. Съемное жилье власти также обещают оплатить. Всем, чьи квартиры пострадали во время атаки, полагается компенсация в размере 10 тысяч рублей и 100 тысяч при потере всего имущества.

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У» 12 мая. Спасателям удалось достать из-под завалов живыми 17 человек, 16 человек спасти не смогли.

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      Виктория Клабукова
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