Обрушившийся в Белгороде дом решили восстановить

На восстановление дома, обрушившегося в Белгороде, уйдет 350 миллионов рублей

Дом в Белгороде, подъезд которого обрушился в результате попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ), будет восстановлен. Об этом решении сообщает Telegram-канал Shot.

Разрушенный подъезд планируется возвести по прежнему проекту. На работы по восстановлению уйдет порядка 350 миллионов рублей, финансирование обеспечит Минстрой. В настоящий момент специалисты обследуют фундамент здания.

Лишившихся дома жильцов разместят в пунктах временного размещения. Съемное жилье власти также обещают оплатить. Всем, чьи квартиры пострадали во время атаки, полагается компенсация в размере 10 тысяч рублей и 100 тысяч при потере всего имущества.

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У» 12 мая. Спасателям удалось достать из-под завалов живыми 17 человек, 16 человек спасти не смогли.