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14:25, 15 мая 2024Мир

В НАТО предложили использовать ПВО Польши и Румынии для помощи Украине

Экс-генсек НАТО Расмуссен: можно использовать ПВО Польши и Румынии для Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил использовать системы противовоздушной обороны (ПВО) Польши и Румынии для помощи Украине. Об этом экс-глава Североатлантического альянса заявил в интервью порталу inews.

«Мы можем помочь Украине сбивать прибывающие российские беспилотники и ракеты, делая это на территории НАТО, без отправки наших войск на Украину», — сказал он.

По его словам, страны альянса могут более эффективно защищать западную часть Украины, в том числе оборонную промышленность страны.

Расмуссен также отметил, что страны Европы стали слабыми и расколотыми перед якобы угрозой со стороны России. Он добавил, что Украину необходимо пригласить в альянс в ходе саммита НАТО в июле, а само присоединение «должно произойти не позднее 2028 года».

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      Семен Александров
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