В памятнике Ленину нашли утерянную капсулу с посланием

На Сахалине в памятнике нашли капсулу времени 1970 года с посланием потомкам

Во время проведения ремонта и реставрации памятника Владимиру Ленину, расположенному в Холмском городском округе (Сахалин), нашли утерянную капсулу времени 1970 года с посланием потомкам. Об этом сообщил мэр округа Дмитрий Любчинов в Telegram-канале.

«Сегодня обнаружена капсула времени — послание от комсомольцев Холмского судоремзавода 1970 года к потомкам 2018 года», — уточнил Любчинов. Он добавил, что в 2018-м капсулу искали, но не смогли найти. Она пролежала там 54 года.

Мэр пообещал позже раскрыть содержание послания.

Ранее сообщалось, что утерянную во времена Второй мировой 500-летнюю гравюру нашли на блошином рынке во Франции. Частный коллекционер приобрел гравюру на меди «Дева Мария, коронованная ангелом», созданную в 1520 году, за несколько евро обнаружил на обратной стороне печать Государственной картинной галереи в Штутгарте.