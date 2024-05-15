Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:49, 15 мая 2024Моя страна

В России нашли утерянную капсулу времен Брежнева

На Сахалине обнаружена пропавшая капсула времени

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Холмсе рабочие во время реставрационных работ памятника Ленину нашли капсулу времени. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр района Дмитрий Любчинов.

Находкой оказалось послание от комсомольцев Холмского судоремзавода 1970 года, когда секретарем ЦК КПСС был Леонид Брежнев, к потомкам 2018 года.

В 2018-м капсулу пытались найти, но не смогли. «Спустя 54 года послание потомкам найдено. И я обязательно вам расскажу, что в нем написано — ведь это наша с вами история», — пообещал Любчинов.

В августе прошлого года в Екатеринбурге в музее истории города в торжественной обстановке вскрыли капсулу времени, заложенную в 1973 году. Внутри находились письмо свердловчанам XXI века, грамота почетного гражданина, подшивка газет «Вечерний Свердловск», два фотоальбома с видами города, сувенир «Свердловск — 250 лет» и другое.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Премьера Словакии ранили при стрельбе после заседания кабмина

      С блогерши Ивлеевой отказались взыскать один рубль за «голую вечеринку»

      Ксения Собчак пришла на вечеринку с сумкой за 575 тысяч рублей

      Стало известно об открытии перспектив для артударов ВС России по Харькову

      В экологически чистом топливе для самолетов увидели угрозу планете

      «Пластиковый дождь» в российском городе объяснили

      Из вулканического пепла создали дешевый аккумулятор

      В США назвали странным выступление Блинкена в киевском баре

      Мурашко прокомментировал список якобы запрещенных для водителей препаратов

      США назвали условие для переговоров России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше