В российском городе 12 человек осудили за мошенничество при продаже автомобилей

В Саратове вынесли приговор 12 гражданам за мошенничество при продаже машин

В Саратове суд вынес приговор 12 участникам преступного сообщества в возрасте от 24 до 40 лет по делу о мошенничестве при продаже автомобилей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Осужденные в зависимости от роли и степени участия признаны виновными по частям 1 и 2 статьи 210 («Создание преступного сообщества и участие в нем») и части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Четыре организатора ОПС получили от 6,5 до 15 лет колонии, восемь участников — от 3 до 7,5 года. Они будут отбывать наказание в колониях строгого или общего режима. Отмечается, что одна из осужденных женщин получила отсрочку отбывания наказания до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.

По данным ведомства, с сентября 2020 по август 2021 года сообщники продавали машины по завышенной стоимости. Они зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Сириус», куда входили два филиала автосалонов «Лайф авто» на улице Шехурдина и «Фора авто» на улице Мясницкой. Потерпевшие приходили в салоны для покупки новых или подержанных автомобилей по привлекательным для них ценам. Однако выбранных машин в салоне не оказывалось, а осужденные давлением и угрозами вынуждали граждан приобретать имевшиеся в продаже авто по завышенной стоимости.

Пострадавшими стали 68 человек, а материальный ущерб составил 31 миллион рублей.

Ранее стало известно, что Мещанский районный суд Москвы вынес приговор 15 членам организованной преступной группировки, промышлявшей мошенничеством, жертвами которого стали 43 клиента автосалона «ЦентрАвто-М».