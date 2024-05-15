В российском городе двухлетняя девочка упала с пятого этажа и выжила

Ura.ru: в Магнитогорске двухгодовалая девочка упала с пятого этажа и выжила

В Магнитогорске Челябинской области двухлетняя девочка упала с пятого этажа и выжила. Об этом стало известно агентству Ura.ru.

Как выяснило издание, пострадавшую доставили в медицинское учреждение в российском городе. Очевидцы пояснили, что ребенок упал на козырек магазина.

Девочку занесли с козырька в подъезд, а затем по лестнице вынесли из подъезда к автомобилю скорой помощи. В пресс-центре поисково-спасательной службы отметили, что видимых травм у ребенка не выявлено.

До этого сообщалось, что житель Татарстана выбросил с пятого этажа двухлетнюю девочку из-за галлюцинаций. По словам очевидцев, россиянин постоянно употреблял наркотические вещества, и у него началась белая горячка.

Еще раньше в Екатеринбурге пьяный 30-летний мужчина выбросил годовалую дочь из окна квартиры на пятом этаже во время ссоры с женой.