В Липецке внедрили новую технологию переработки сырья

Новолипецкий комбинат внедрил новую технологию обезвоживания шлама

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) внедрил новую технологию переработки шлама (продукта, который образуется при мокрой газоочистке — прим.«Ленты.ру»). Об этом сообщают «Новости Липецка». За счет этого удалось ускорить переработку шлама в восемь раз и ежегодно перерабатывать до 150 тысяч тонн отходов.

Новая технология использует специальные тубы из прочной геотекстильной ткани. Образующуюся во время производства чугуна и кокса пыль улавливают газоочистные установки с мокрой очисткой. Пыль смешивается с водой, в результате чего образуется шлам. Далее его направляют в специальные пруды для отстаивания.

На фабрике брикетирования НЛМК из шламов делают брикеты, которые используют в качестве сырья в доменных печах. Шламы также применяются в дорожном строительстве и цементной промышленности.

Ранее британская компания Re:claim создала новую технологию по переработке синтетических тканей. Она позволяет получить из синтетики гранулы, которые будут переработаны в волокно для новой одежды.