Сенатор Скотт: выступая в киевском баре, Блинкен забывает, на кого работает

Сенатор от американского штата Флорида Рик Скотт осудил госсекретаря США Энтони Блинкена за выступление в киевском баре с местной группой. В соцсети Х (бывшая Twitter) он высказал предположение, что дипломат забывает, на кого он работает.

«Пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе, Блинкен едет на выступление на Украину в поездку, финансируемую налогоплательщиками. На кого, черт возьми, он думает, что работает?» — написал Скотт.

Ранее концерт Блинкена в Киеве во время «мясорубки» раскритиковал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он упрекнул американского дипломата в том, что пока тот отдыхает, граждан республики отлавливают на улицах и отправляют в зону боевых действий.