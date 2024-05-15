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10:21, 15 мая 2024Мир

В США увидели послание в исполненной Блинкеном песне

NYT: Блинкен выделил смысл политики США в песне, исполненной им в Киеве

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен выделил главный смысл современной политики США в песне, которую он исполнил на гитаре в баре Киева. О послании, направленном главой Госдепартамента, пишет The New York Times.

В публикации отмечено, что песня Нила Янга Rockin' in the Free World, исполненная Блинкеном, написана в 1989 году и посвящена триумфу Соединенных Штатов на фоне начала распада СССР.

«Она явно была выбрана для того, чтобы подчеркнуть один из главных тезисов пребывания Блинкена на посту госсекретаря и президентства [Джо] Байдена: что западные демократии находятся в жизненно важной борьбе с авторитарными силами», — утверждается в публикации.

При этом отмечается, что многим выбор песни показался неудачным: автор песни, уроженец Канады, не был американским патриотом, а в тексте песни скрыта ирония и критика ситуации в США тех времен. В частности, автор рассказывает о плачевном положении американских матерей и насмехается над обещаниями бывшего президента США Джорджа Буша-старшего создать «более нежную и добрую» нацию.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Киев Блинкен посетил один из баров вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Политики поели пиццу, после чего госсекретарь сыграл на гитаре вместе с местной группой.

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