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17:34, 15 мая 2024Забота о себе

Врач объяснила появление боли в суставах при перемене погоды

Ревматолог Пузакова: изменение погоды делает суставы жестче и чувствительнее

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Врач-ревматолог Алина Пузакова объяснила причину появления боли в суставах при перемене погоды. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Специалистка подчеркнула, что у пациентов с любыми заболеваниями опорно-двигательной системы, особенно остеоартритом, усиливается боль при смене погодных условий. По ее словам, это связано с тем, что при изменении атмосферного давления суставы становятся жестче, что делает их более чувствительными к механическому напряжению или трению. Кроме того, температурные перепады могут нарушить давление в организме и сделать нервные окончания более чувствительными, отметила Пузакова.

Ревматолог также указала, что появление боли и ее интенсивность зависит от состояния сустава: наличия в нем жидкости, субхондральных кист или повреждений. К примеру, при повышении атмосферного давления внутри кисты тоже усиливается давление. Она начинает сильнее давить на болевые рецепторы, вызывая дискомфорт, объяснила врач.

В заключение специалистка отметила, что боль может усиливаться не только из-за изменений погоды, но и на фоне стресса и эмоциональных переживаний.

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