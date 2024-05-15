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09:26, 15 мая 2024Мир

Захарова назвала угрозой заявление Белого дома о пересмотре отношений с Грузией

Захарова назвала слова Белого дома о пересмотре отношений с Грузией угрозой

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о готовности к фундаментальному пересмотру отношений с Грузией являются открытой угрозой. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Это открытая угроза. (...) Прямым текстом они говорят: "Не принимайте этот закон"», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что такая реакция Белого дома связана со страхом, что раскроются источники финансирования, которые станут прямым свидетельством разрушения суверенитета того или иного государства. По ее словам, это является прямым вмешательством США во внутреннюю политику Грузии.

14 мая представитель Белого дома Жан-Пьер отметила, что США готовы «фундаментально пересмотреть» отношения с Грузией, если власти страны примут закон об иностранных агентах.

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      Лина Пивоварова
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