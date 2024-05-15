Зеленский перенес все визиты из-за ситуации под Харьковом

Зеленский перенес все международные мероприятия из-за ситуации под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский перенес все международные визиты с его участием из-за ситуации под Харьковом. Об этом сообщает Офис президента (ОП) Украины в Telegram-канале.

Как сообщается, соответствующее решение было принято по итогам ежедневного совещания с участием военных и силовиков. По итогам обсуждения ситуации в Харьковской области Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни.

«Мы благодарны партнерам за понимание», — заявили в ОП Украины. Отмечается, что прорабатываются новые даты мероприятий.

Ранее телеканал CNN Portugal сообщил, что причиной отмены поездки Зеленского в Португалию и Испанию стала «тяжелая внутренняя ситуация» на Украине. В частности, журналисты указали на сложную обстановку в Харьковской области.