Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:59, 15 мая 2024Бывший СССР

Зеленский перенес все визиты из-за ситуации под Харьковом

Зеленский перенес все международные мероприятия из-за ситуации под Харьковом

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский перенес все международные визиты с его участием из-за ситуации под Харьковом. Об этом сообщает Офис президента (ОП) Украины в Telegram-канале.

Как сообщается, соответствующее решение было принято по итогам ежедневного совещания с участием военных и силовиков. По итогам обсуждения ситуации в Харьковской области Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни.

«Мы благодарны партнерам за понимание», — заявили в ОП Украины. Отмечается, что прорабатываются новые даты мероприятий.

Ранее телеканал CNN Portugal сообщил, что причиной отмены поездки Зеленского в Португалию и Испанию стала «тяжелая внутренняя ситуация» на Украине. В частности, журналисты указали на сложную обстановку в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Крыму десятью ракетами ATACMS. Что известно об этом оружии?

      Прогноз роста мировой экономики повысили

      В России ответили на публикации о решающих месяцах на Украине

      Россиянка оставила на несколько дней болеющего сына и попала под статью

      Карелин высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже

      В Латвии решили купить артиллерийские снаряды для Украины на 10 миллионов евро

      На Западе пришли к неприятному выводу об отношениях России и Китая

      Захарова назвала иностранных наемников неизбежной целью ВС России

      МВД Турции пообещало найти причастных к заговору против Эрдогана

      В московском аэропорту таможенники нашли у гражданина Белоруссии 70 тысяч евро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше