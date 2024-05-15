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13:41, 15 мая 2024Из жизни

Женщина окончила университет через 70 лет после поступления

В США 91-летняя женщина окончила университет через 70 лет после поступления

Фото: Unsplash

91-летняя женщина из США окончила университет через 70 лет после того, как впервые стала студенткой. Об этом сообщает First Alert 4.

Мэри Эллен Фоули получала степень бакалавра в области дошкольного образования в Колледже Юго-Западного Миссури (ныне Государственный университет Миссури) в 1950 году. Пять лет спустя она перевелась в Миссурийский университет (также известный как Миццу), потому что вышла замуж за студента, изучавшего там зоотехнику.

Фоули оставалось сдать всего несколько экзаменов для получения диплома, когда она обнаружила, что беременна. Ей пришлось бросить университет, чтобы растить детей. Она подумывала о повторном поступлении в Миццу в 1970-х годах, но обнаружила, что требования к студентам изменились.

В апреле Фоули сказала внуку, что хотела бы получить высшее образование, даже если это будет другая специальность. Посмотрев ее старые оценки, академический консультант сказал Фоули, что у нее достаточно баллов, чтобы получить степень по общим исследованиям.

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17 ноября 2020

Мэри Эллен Фоули сообщили о скором получении диплома о высшем образовании в день рождения ее мужа Чарльза, которого не стало в марте.

Ранее сообщалось, что женщина из Индии научилась читать после того, как ей исполнилось 90 лет. 92-летняя Салима Хан впервые пошла в школу в 2023 году и посещала занятия вместе с детьми, которые младше нее на 80 лет.

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      Антонина Черташ
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