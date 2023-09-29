92-летняя женщина впервые пошла в школу и научилась читать и писать

Женщина из Индии пошла в школу в 92 года и научилась писать, читать и считать

Женщина из Индии научилась читать после 90 лет. Об этом сообщает India Today.

92-летняя Салима Хан из деревни Буландшахр в штате Уттар-Прадеш впервые пошла в школу в 2023 году после дня рождения. Она посещала занятия вместе с детьми, которые младше нее на восемь десятков лет. Хан научилась читать, писать и считать. Видео, на котором женщина считает до ста, стало вирусным и разошлось по интернету. «Ее история подтверждает веру в то, что учиться никогда не поздно», — прокомментировала эту историю сотрудник министерства образования Лакшми Панди.

Салима Хан родилась в 1931 году и вышла замуж в 14 лет, всего за два года до того, как Индия перестала быть британской колонией. Женщина всю жизнь хотела получить образование, но когда она была ребенком, в ее деревне не было школы. Волонтеры из государственной программы по повышению грамотности узнали, что Хан давно хотела получить начальное образование, и подтолкнули ее к решению пойти в школу. Директор школы, которая приняла Хан в качестве учащейся, сообщила, что поначалу учителя неохотно соглашались обучать пожилую женщину, но ее упорство и жажда знаний поменяли их отношение.

Салима Хан рассказала, что раньше внуки обманывали ее, вынуждая давать им больше денег, но теперь она научилась считать банкноты. Вслед за Салимой еще 25 взрослых женщин из ее деревни, в том числе две ее невестки, приняли решение получить начальное образование.

Ранее сообщалось, что в Австралии бывшая эскортница отказалась от «греховной» жизни и стала работать учительницей в воскресной школе. Женщина дала обет безбрачия и уже два года не вступает в отношения с мужчинами.