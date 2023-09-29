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17:02, 29 сентября 2023Из жизни

92-летняя женщина впервые пошла в школу и научилась читать и писать

Женщина из Индии пошла в школу в 92 года и научилась писать, читать и считать

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Женщина из Индии научилась читать после 90 лет. Об этом сообщает India Today.

92-летняя Салима Хан из деревни Буландшахр в штате Уттар-Прадеш впервые пошла в школу в 2023 году после дня рождения. Она посещала занятия вместе с детьми, которые младше нее на восемь десятков лет. Хан научилась читать, писать и считать. Видео, на котором женщина считает до ста, стало вирусным и разошлось по интернету. «Ее история подтверждает веру в то, что учиться никогда не поздно», — прокомментировала эту историю сотрудник министерства образования Лакшми Панди.

Салима Хан родилась в 1931 году и вышла замуж в 14 лет, всего за два года до того, как Индия перестала быть британской колонией. Женщина всю жизнь хотела получить образование, но когда она была ребенком, в ее деревне не было школы. Волонтеры из государственной программы по повышению грамотности узнали, что Хан давно хотела получить начальное образование, и подтолкнули ее к решению пойти в школу. Директор школы, которая приняла Хан в качестве учащейся, сообщила, что поначалу учителя неохотно соглашались обучать пожилую женщину, но ее упорство и жажда знаний поменяли их отношение.

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Салима Хан рассказала, что раньше внуки обманывали ее, вынуждая давать им больше денег, но теперь она научилась считать банкноты. Вслед за Салимой еще 25 взрослых женщин из ее деревни, в том числе две ее невестки, приняли решение получить начальное образование.

Ранее сообщалось, что в Австралии бывшая эскортница отказалась от «греховной» жизни и стала работать учительницей в воскресной школе. Женщина дала обет безбрачия и уже два года не вступает в отношения с мужчинами.

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    Антонина Черташ
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