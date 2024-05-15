Женщина пересадила себе кал брата и стала страдать от его проблем

Женщина из США пересадила себе кал брата и бойфренда и испытала их проблемы

Женщина из США пересадила себе чужой кал и испытала необычные симптомы. Об этом пишет Business Insider.

Даниэлла Кепке стала испытывать симптомы синдрома раздраженного кишечника еще во время учебы в университете. За пять лет визитов к врачу ей не удалось избавиться от болей в животе, вздутия и проблем со стулом. Тогда Кепке решила попробовать экспериментальное лечение — трансплантацию фекальной микробиоты, при которой кал здорового донора вводят в кишечник пациента в форме особых таблеток, чтобы заселить его «хорошими» микробами.

Первоначально Кепке делала таблетки для трансплантации из фекалий, которые ей пожертвовал брат. После этого она постепенно начала набирать вес, несмотря на то, что не меняла свой рацион. Кроме того, вскоре она стала страдать от акне, как и ее брат.

Кепке решила сменить донора и в течение нескольких месяцев использовала фекалии своего парня, у которого не было проблем в физическом отношении, но он страдал депрессией. После перехода на другую диету прыщи исчезли, но на этот раз у нее появились симптомы депрессии. Когда Кепке снова перешла на трансплантацию фекалий своего брата, депрессия прошла в течение недели.

Согласно исследованиям биологов, у людей, страдающих депрессией, в кишечнике отсутствуют определенные бактерии. «Возможно, в ее кишечнике были бактерии-антидепрессанты, но когда она поменяла свой микробиом на его, ее бактерии-антидепрессанты были уничтожены», — предполагает Джек Гилберт, специалист по микробиоме из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Трансплантация фекальной микробиоты одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для лечения бактериальных инфекций, однако ученые также рассматривают ее в качестве потенциального средства для лечения многих заболеваний, включая депрессию. Все больше исследований показывают, что существует связь между здоровьем кишечника и психическим состоянием.

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