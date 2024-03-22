Почку свиньи впервые в истории успешно пересадили живому пациенту

Генетически модифицированную почку свиньи впервые пересадили живому человеку

Команда специалистов из Массачусетской больницы общего профиля впервые в истории провела успешную операцию по пересадке генетически модифицированной почки свиньи живому человеку. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.

Операция прошла в субботу, 16 марта, и длилась четыре часа. 62-летний пациент Ричард Слэймен чувствует себя хорошо. Ожидается, что его скоро выпишут из больницы.

Слэймен, страдавший от сахарного диабета второго типа и гипертензии, с 2011 по 2018 года был вынужден находиться на диализе. В 2018 году ему пересадили донорскую почку, но через пять лет орган отказал. В 2023 году ему пришлось возобновить процедуру диализа и регулярно госпитализироваться. Пациенту предложили провести экспериментальную операцию, потому что иначе ему пришлось бы ждать донорской почки пять или шесть лет. Врач-нефролог Массачусетской больницы отметил, что, скорее всего, Слэймен бы просто не дожил до этого момента.

Донорские органы предоставила биотехнологическая компания eGenesis. Она использует технологию CRISPR — генетические «ножницы», позволяющие вырезать, вставлять или изменять определенные участки генома для приобретения необходимых свойств.

Чтобы сделать органы пригодными для людей, ученые в eGenesis вырезали три свиных гена, участвующих в синтезе сахаров, которые атакует иммунная система человека. Также они добавили семь человеческих генов, которые помогают предотвратить иммунные реакции, способные привести к отторжению трансплантата. Помимо этого, ученые удалили фрагменты вирусной ДНК, эндогенные ретровирусы в геномах свиней, которые не опасны для этих животных, но могут нанести вред людям.

69 изменений в геном свиньи внесли ученые из eGenesis

В рамках процедуры трансплантации Слейман прошел два курса лечения антителами, помогающими предотвратить отторжение органов, а также некоторые время принимал препараты, подавляющие иммунитет.

Врачи Массачусетской больницы надеются, что однажды подобные трансплантации станут обычным явлением, а утомительная для пациентов процедура диализа уйдет в прошлое. Они добавили, что нехватка человеческих органов для трансплантации — серьезная проблема, из-за которой многие пациенты не могут получить помощь своевременно, и выразили надежду на то, что с помощью биотехнологий эту проблему удастся решить.

В январе 2022 года американские исследователи впервые провели операцию по трансплантации генетически модифицированного сердца свиньи 57-летнему мужчине. Реципиент страдал несовместимым с жизнью кардиологическим заболеванием. Однако после пересадки он прожил всего несколько месяцев, после чего у него внезапно возникла сердечная недостаточность. Этот случай подвергся тщательному расследованию для поиска возможных причин развившегося состояния.