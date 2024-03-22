Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:48, 22 марта 2024Из жизни

Почку свиньи впервые в истории успешно пересадили живому пациенту

Генетически модифицированную почку свиньи впервые пересадили живому человеку

Фото: Diego San / Unsplash

Команда специалистов из Массачусетской больницы общего профиля впервые в истории провела успешную операцию по пересадке генетически модифицированной почки свиньи живому человеку. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.

Операция прошла в субботу, 16 марта, и длилась четыре часа. 62-летний пациент Ричард Слэймен чувствует себя хорошо. Ожидается, что его скоро выпишут из больницы.

Слэймен, страдавший от сахарного диабета второго типа и гипертензии, с 2011 по 2018 года был вынужден находиться на диализе. В 2018 году ему пересадили донорскую почку, но через пять лет орган отказал. В 2023 году ему пришлось возобновить процедуру диализа и регулярно госпитализироваться. Пациенту предложили провести экспериментальную операцию, потому что иначе ему пришлось бы ждать донорской почки пять или шесть лет. Врач-нефролог Массачусетской больницы отметил, что, скорее всего, Слэймен бы просто не дожил до этого момента.

Материалы по теме:
Человеку впервые пересадили сердце свиньи. Как органы животных с измененными генами спасут тысячи жизней?
Человеку впервые пересадили сердце свиньи.Как органы животных с измененными генами спасут тысячи жизней?
11 января 2022
Второй человек с пересаженным свиным сердцем прожил лишь шесть недель. Почему экспериментальная операция не удалась?
Второй человек с пересаженным свиным сердцем прожил лишь шесть недель. Почему экспериментальная операция не удалась?
1 ноября 2023

Донорские органы предоставила биотехнологическая компания eGenesis. Она использует технологию CRISPR — генетические «ножницы», позволяющие вырезать, вставлять или изменять определенные участки генома для приобретения необходимых свойств.

Чтобы сделать органы пригодными для людей, ученые в eGenesis вырезали три свиных гена, участвующих в синтезе сахаров, которые атакует иммунная система человека. Также они добавили семь человеческих генов, которые помогают предотвратить иммунные реакции, способные привести к отторжению трансплантата. Помимо этого, ученые удалили фрагменты вирусной ДНК, эндогенные ретровирусы в геномах свиней, которые не опасны для этих животных, но могут нанести вред людям.

69
изменений в геном свиньи

внесли ученые из eGenesis

В рамках процедуры трансплантации Слейман прошел два курса лечения антителами, помогающими предотвратить отторжение органов, а также некоторые время принимал препараты, подавляющие иммунитет.

Врачи Массачусетской больницы надеются, что однажды подобные трансплантации станут обычным явлением, а утомительная для пациентов процедура диализа уйдет в прошлое. Они добавили, что нехватка человеческих органов для трансплантации — серьезная проблема, из-за которой многие пациенты не могут получить помощь своевременно, и выразили надежду на то, что с помощью биотехнологий эту проблему удастся решить.

В январе 2022 года американские исследователи впервые провели операцию по трансплантации генетически модифицированного сердца свиньи 57-летнему мужчине. Реципиент страдал несовместимым с жизнью кардиологическим заболеванием. Однако после пересадки он прожил всего несколько месяцев, после чего у него внезапно возникла сердечная недостаточность. Этот случай подвергся тщательному расследованию для поиска возможных причин развившегося состояния.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      «Для нас это уже стало войной». Кремль рассказал, как изменилась СВО после вступления Запада в конфликт на Украине

      В Севастополе уничтожат боеприпасы времен Великой Отечественной войны

      В Кремле ответили на сообщения о договоренностях России и хуситов

      Почку свиньи впервые в истории успешно пересадили живому пациенту

      В Кремле оценили возможный запрет на импорт российского зерна

      В Европе возникли разногласия из-за военных облигаций

      Украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен

      Лоза резко отреагировал на пьяный дебош Кологривого

      «Газпром» остановит прокачку газа по «Силе Сибири»

      На американских F/A-18E заметили отметки о сбитии дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше