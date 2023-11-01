Второй человек с пересаженным свиным сердцем прожил лишь шесть недель. Почему экспериментальная операция не удалась?

Пациент Лоренс Фосетт прожил лишь шесть недель после пересадки сердца свиньи

Не стало второго пациента в истории, которому пересадили сердце генно-модифицированной свиньи. Первая пересадка свиного органа человеку, проведенная теми же специалистами в 2022 году, также закончилась провалом.

58-летний Лоренс Фосетт страдал от терминальной стадии сердечной недостаточности. Шансов на выживание без экспериментальной операции у больного не было. Трансплантацию провели американские хирурги из Медицинской школы Университета Мэриленда.

После пересадки Фосетт прожил около шести недель.

С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи медицинский центр Мэрилендского университета

Первоначально врачи рассчитывали на успех. Пациент проходил физиотерапию, играл в карты с женой и проводил время с родными. Признаки отторжения донорского сердца появились лишь в последние дни.

По словам профессора трансплантационной хирургии Бартли П. Гриффита, Фосетт надеялся, что информация, полученная при изучении его случая, повысит шансы следующих пациентов.

Лоренс Фосетт после операции Фото: University Of Maryland School

Вторая пересадка сердца в истории прошла в сентябре

О трансплантации сердца свиньи 58-летнему Лоуренсу Фосетту стало известно в конце сентября. Он страдал расстройством, которое могло привести к сердечной недостаточности. У него не было права на человеческое донорское сердце из-за ранее имевшихся сосудистых заболеваний и осложнений, связанных с внутренним кровотечением.

Сердце для пересадки было получено от генетически модифицированной свиньи, чтобы обойти проблему атаки на иммунную систему реципиента

После ксенотрансплантации пациент дышал самостоятельно, а новое сердце функционировало должным образом без вспомогательных устройств. Ему назначили традиционные препараты против отторжения и терапию антителами. Спустя месяц состояние Фосетта настолько улучшилось, что медики разрешили прекратить прием лекарств, поддерживающих сердечную функцию.

Трансплантация свиного сердца Фото: University Of Maryland School

Первый пациент с пересаженным сердцем свиньи прожил несколько месяцев

Первая в истории пересадка сердца свиньи человеку состоялась в январе 2022 года. 57-летний Дэвид Беннетт-старший также страдал неизлечимой болезнью сердца на терминальной стадии. По разным причинам ему не могли пересадить ни человеческое сердце, ни искусственное. Его могла спасти только экспериментальная операция.

У свиньи-донора были подавлены три гена, которые связаны с отторжением органа животного, и нокаутирован ген, способствующий чрезмерному росту сердечных тканей. Кроме того, в геном животного были вставлены шесть человеческих генов, помогающих иммунной системе пациента «принять» чужеродный орган.

Эту операцию также провел Бартли Т. Гриффит. Перед этим он в течение пяти лет совершенствовал технику трансплантации свиных сердец нечеловеческим приматам

Процедура прошла успешно, пациент был выписан домой, но после этого прожил всего несколько месяцев. Медики установили, что спустя семь недель у него развилась серьезная сердечная недостаточность.

Фото: University Of Maryland School / globallookpress.com

Специалисты нашли три причины, которые могли погубить пациента

В июне авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, в которой сотрудники Медицинского центра Университета Мэриленда объяснили причину неудачи при пересадке сердца Беннетту-старшему. Авторы работы установили последовательность событий, которые вызвали сердечную недостаточность.

Ученые выделили несколько факторов. Во-первых, плохое состояние здоровья до трансплантации, которое привело к серьезному ослаблению иммунитета. Из-за этого пациент, вероятно, был более уязвим к отторжению органа.

Использование внутривенного иммуноглобулина также могло способствовать повреждению клеток сердечной мышцы. Мужчина получал его дважды в течение второго месяца после пересадки, чтобы помочь предотвратить инфекцию.

Еще одной вероятной причиной могло стать наличие латентного вируса, называемого свиным цитомегаловирусом

Активация патогена могла произойти после того, как противовирусная поддержка препаратами была сокращена для решения других проблем со здоровьем. Это, в свою очередь, могло инициировать воспалительную реакцию, вызывающую повреждение клеток.