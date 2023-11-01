Второй пациент с пересаженным сердцем свиньи прожил лишь шесть недель

В США ушел из жизни пациент Лоренс Фосетт, которому пересадили сердце свиньи

В США ушел из жизни второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи. Об этом сообщает РИА Новости.

У 58-летнего Лоренса Фосетта была терминальная стадия сердечной недостаточности. Он не имел права на донорское человеческое сердце из-за ранее имевшихся сосудистых заболеваний и осложнений, связанных с внутренним кровотечением. Шансов на выживание без экспериментальной операции у больного не было.

Фосетт согласился на трансплантацию сердца свиньи, став вторым человеком в истории, который подвергся такой операции. После пересадки он прожил лишь около шести недель.

С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи медицинский центр Мэрилендского университета

Ранее сообщалось, что ему были назначены традиционные препараты против отторжения и терапию антителами. Сам орган был получен от генетически модифицированной свиньи, чтобы обойти проблему атаки на иммунную систему реципиента.