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09:33, 1 ноября 2023Из жизни

Второй пациент с пересаженным сердцем свиньи прожил лишь шесть недель

В США ушел из жизни пациент Лоренс Фосетт, которому пересадили сердце свиньи

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В США ушел из жизни второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи. Об этом сообщает РИА Новости.

У 58-летнего Лоренса Фосетта была терминальная стадия сердечной недостаточности. Он не имел права на донорское человеческое сердце из-за ранее имевшихся сосудистых заболеваний и осложнений, связанных с внутренним кровотечением. Шансов на выживание без экспериментальной операции у больного не было.

Фосетт согласился на трансплантацию сердца свиньи, став вторым человеком в истории, который подвергся такой операции. После пересадки он прожил лишь около шести недель.

С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи

медицинский центр Мэрилендского университета
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Ранее сообщалось, что ему были назначены традиционные препараты против отторжения и терапию антителами. Сам орган был получен от генетически модифицированной свиньи, чтобы обойти проблему атаки на иммунную систему реципиента.

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      Олег Парамонов
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