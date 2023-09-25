Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:45, 25 сентября 2023Наука и техника

Человеку вновь пересадили сердце свиньи

AP: проведена вторая в истории трансплантация сердца свиньи человеку

Кадр: AP

Американские хирурги из Медицинской школы Университета Мэриленда вновь провели пересадку сердца свиньи человеку. Это второй подобный случай в истории, сообщает Associated Press (AP).

Пациентом стал 58-летний Лоуренс Фаусетт, страдавший расстройством, которое привело бы к сердечной недостаточности. Он не имел права на донорское человеческое сердце из-за ранее имевшихся сосудистых заболеваний и осложнений, связанных с внутренним кровотечением. Шансов на выживание без экспериментальной операции у больного не было.

Материалы по теме:
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023
Человеку впервые пересадили сердце свиньи. Как органы животных с измененными генами спасут тысячи жизней?
Человеку впервые пересадили сердце свиньи.Как органы животных с измененными генами спасут тысячи жизней?
11 января 2022

После ксенотрансплантации мужчина дышал самостоятельно, а новое сердце функционировало должным образом без вспомогательных устройств. Ему назначили традиционные препараты против отторжения и терапию антителами. Сам орган был получен от генетически модифицированной свиньи, чтобы обойти проблему атаки на иммунную систему реципиента.

В 2022 году те же медики впервые трансплантировали сердце свиньи 57-летнему мужчине. Однако пациент после операции прожил всего несколько месяцев из-за внезапно возникшей сердечной недостаточности. Дальнейшее расследование показало, что ситуация была вызвана плохим состоянием здоровья реципиента, а также возможным проникновением свиного вируса в орган.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана. Глава Чечни заявил, что гордится таким поступком

    МВД выплатит россиянину 40 тысяч рублей из-за конфликта на штрафстоянке

    В США допустили капитуляцию Украины

    Раскрыта дата выхода в России последнего мультфильма Миядзаки

    Россиян предупредили об опасности отеков ног

    Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла на подиум в прозрачном платье

    Huawei запустила новый бренд смартфонов

    Психолог назвал необычные способы справиться с приступами лени

    Женщина очнулась во время операции и не смогла подать знак врачам

    Стало известно о возможных сроках появления на Украине ракет ATACMS

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости