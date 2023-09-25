Человеку вновь пересадили сердце свиньи

AP: проведена вторая в истории трансплантация сердца свиньи человеку

Американские хирурги из Медицинской школы Университета Мэриленда вновь провели пересадку сердца свиньи человеку. Это второй подобный случай в истории, сообщает Associated Press (AP).

Пациентом стал 58-летний Лоуренс Фаусетт, страдавший расстройством, которое привело бы к сердечной недостаточности. Он не имел права на донорское человеческое сердце из-за ранее имевшихся сосудистых заболеваний и осложнений, связанных с внутренним кровотечением. Шансов на выживание без экспериментальной операции у больного не было.

После ксенотрансплантации мужчина дышал самостоятельно, а новое сердце функционировало должным образом без вспомогательных устройств. Ему назначили традиционные препараты против отторжения и терапию антителами. Сам орган был получен от генетически модифицированной свиньи, чтобы обойти проблему атаки на иммунную систему реципиента.

В 2022 году те же медики впервые трансплантировали сердце свиньи 57-летнему мужчине. Однако пациент после операции прожил всего несколько месяцев из-за внезапно возникшей сердечной недостаточности. Дальнейшее расследование показало, что ситуация была вызвана плохим состоянием здоровья реципиента, а также возможным проникновением свиного вируса в орган.