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08:43, 15 мая 2024Бывший СССР

Жители подконтрольного ВСУ региона сообщили об ожидании прихода ВС России

В Харьковской области часть населения не эвакуируется в ожидании прихода России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Харьковской области население отказывается от эвакуации, люди ждут прихода ВС России. Об этом заявила в беседе с РИА Новости жительница региона.

Женщина сообщила, что местные власти, назначенные Киевом, не проводят организованную эвакуацию.

«Для мирных жителей официальной эвакуации нет, глава поселка просто говорит "уезжайте". У кого есть возможность из проукраинских — бегут, в основном в Полтаву. Остальные ждут Россию», — подчеркнула собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что власти Сумской области — украинского региона, граничащего с Россией — объявили эвакуацию жителей в десятикилометровой зоне у границы. «По предложению военного командования было рекомендовано», — прокомментировал ситуацию глава местной областной военной администрации Владимир Артюх.

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      Александра Синицына
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