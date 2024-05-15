В Харьковской области часть населения не эвакуируется в ожидании прихода России

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Харьковской области население отказывается от эвакуации, люди ждут прихода ВС России. Об этом заявила в беседе с РИА Новости жительница региона.

Женщина сообщила, что местные власти, назначенные Киевом, не проводят организованную эвакуацию.

«Для мирных жителей официальной эвакуации нет, глава поселка просто говорит "уезжайте". У кого есть возможность из проукраинских — бегут, в основном в Полтаву. Остальные ждут Россию», — подчеркнула собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что власти Сумской области — украинского региона, граничащего с Россией — объявили эвакуацию жителей в десятикилометровой зоне у границы. «По предложению военного командования было рекомендовано», — прокомментировал ситуацию глава местной областной военной администрации Владимир Артюх.