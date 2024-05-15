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10:46, 15 мая 2024Ценности

Звездный парикмахер назвала эффективные способы борьбы с облысением

Парикмахер Элбаум призвала отказаться от тугих кос для борьбы с облысением

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Звездный парикмахер Джесс Элбаум назвала эффективные способы борьбы с облысением. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

По ее словам, волосы чаще всего выпадают из-за тугих причесок, например, хвостов, пучков и кос. «Вместо них выбирайте низкие хвосты и пучки. Они не оказывают негативного воздействия на волосяные фолликулы», — пояснила она и призвала отказаться от тугих резинок и повязок.

Кроме того, облысение может возникнуть из-за неправильного питания. «Волосы в основном состоят из белка, поэтому его достаточное потребление необходимо для их роста», — заявила Элбаум и посоветовала включить в ежедневный рацион птицу, рыбу, яйца, бобы и орехи.

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в лососе, скумбрии, сардинах, семенах льна и грецких орехах, помогают питать волосяные фолликулы и способствуют росту прядей. Также рекомендуется употреблять в пищу постное мясо, шпинат, капусту и чечевицу с целью восполнить дефицит железа, влияющий на состояние волос. «Ограничьте обработанные продукты и сладкие закуски, а лучше замените их на цельные и богатые питательными веществами продукты», — заключила специалист.

Ранее российская стилистка Марина Павлова назвала три стрижки для маскировки поврежденных волос.

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      Мария Винар
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