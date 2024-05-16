Боец СВО пронес украинский беспилотник на федеральное телевидение

Участник СВО принес на «Поле чудес» беспилотник ВСУ и подарил его Якубовичу

Участник специальной военной операции (СВО) пронес на федеральное телевидение украинский беспилотник. Об этом сообщает издание «ДОН24».

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащий принес на выпуск передачи «Поле чудес», которая была посвящена 79-й годовщине Победы. Трофей он подарил ведущему программы Леониду Якубовичу.

По словам бойца, беспилотник ВСУ был посажен в зоне боевых действий средствами радиоэлектронной борьбы 150-й мотострелковой дивизии. «Ребята просили, чтобы я в целости привез эту экспозицию для вас и вручил ее вам», — сказал он.

Ранее в России оценили шансы полностью избавить российские регионы от угрозы беспилотников. Военный аналитик Алексей Леонков назвал такую цель достижимой с течением времени. С начала СВО появилось понимание, что нужно предотвращать атаки с использованием беспилотников, подчеркнул он.