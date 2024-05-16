Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:56, 16 мая 2024Россия

Боец СВО пронес украинский беспилотник на федеральное телевидение

Участник СВО принес на «Поле чудес» беспилотник ВСУ и подарил его Якубовичу
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: 1tv.ru

Участник специальной военной операции (СВО) пронес на федеральное телевидение украинский беспилотник. Об этом сообщает издание «ДОН24».

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащий принес на выпуск передачи «Поле чудес», которая была посвящена 79-й годовщине Победы. Трофей он подарил ведущему программы Леониду Якубовичу.

По словам бойца, беспилотник ВСУ был посажен в зоне боевых действий средствами радиоэлектронной борьбы 150-й мотострелковой дивизии. «Ребята просили, чтобы я в целости привез эту экспозицию для вас и вручил ее вам», — сказал он.

Ранее в России оценили шансы полностью избавить российские регионы от угрозы беспилотников. Военный аналитик Алексей Леонков назвал такую цель достижимой с течением времени. С начала СВО появилось понимание, что нужно предотвращать атаки с использованием беспилотников, подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «На всех направлениях идет наступление». Шойгу рассказал о ситуации в зоне СВО и своих задачах на новом посту

      Полиция Словакии обвинила стрелявшего в Фицо писателя в попытке убийства

      В Харьковской области заявили о начале освобождения Липцев ВС России

      Глава МВД Словакии заявил об угрозе гражданской войны после покушения на Фицо

      Московских школьников научат успокаиваться во время ЕГЭ

      Во время драки в кафе неизвестные открыли стрельбу по российскому бойцу ММА

      Умер известный живописец и народный художник России

      Китай разрешил поставки земляной груши из России

      В Европе усилили давление на оставшиеся в России банки

      В Госдуме отреагировали на попытку атаковать Крым ракетами ATACMS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше